Зеленский заявил, что Украина непричастна ко взрывам на "Северных потоках"

По его словам, дезинформация о причастности Украины к диверсиям может распространяться для того, чтобы замедлилась помощь от западных союзников.
"Что касается Северного потока – мы не имеем к этому никакого отношения.. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги", – сказал Зеленский.
Президент считает, что навязать мнение о причастности Украины ко взрывам выгодно прежде всего России и связанному с ней бизнесу, который хочет избежать санкций.
"Это играет только на руку Российской Федерации. Или есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес и эти группы могут быть не только на территории РФ", – отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас вынуждена бороться не только с врагом – Россией, но и с "людьми, которые, кроме денег, ничего не видят", чей бизнес страдает из-за разорванных связей с РФ и наложенных на нее санкций.
В Офисе президента Украины уже отмечали, что диверсия на газопроводах была выгодна России.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недопоставку газа европейским потребителям.
Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта The Times.
7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".
В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.