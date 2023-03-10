Зеленский заявил, что Украина непричастна ко взрывам на "Северных потоках"

По его словам, дезинформация о причастности Украины к диверсиям может распространяться для того, чтобы замедлилась помощь от западных союзников.

"Что касается Северного потока – мы не имеем к этому никакого отношения.. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги", – сказал Зеленский.

Президент считает, что навязать мнение о причастности Украины ко взрывам выгодно прежде всего России и связанному с ней бизнесу, который хочет избежать санкций.

"Это играет только на руку Российской Федерации. Или есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес и эти группы могут быть не только на территории РФ", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас вынуждена бороться не только с врагом – Россией, но и с "людьми, которые, кроме денег, ничего не видят", чей бизнес страдает из-за разорванных связей с РФ и наложенных на нее санкций.

В Офисе президента Украины уже отмечали, что диверсия на газопроводах была выгодна России.