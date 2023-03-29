Объект, найденный возле "Северного потока – 2", не представляет угрозы безопасности – Энергетическое агентство Дании

Предмет находился на глубине 73 м недалеко от газопровода, на котором в сентябре 2022 года произошла утечка Фото: ens.dk

По его данным, это морской буй. Датские военно-морские силы извлекли его со дна во время проверки подводной части газопровода.

"Экспертиза показала, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет никакой опасности", – говорится в сообщении агентства.

Там отметили, что на поднятие объекта Дания пригласила подконтрольного России оператора Nord Stream 2 AG. Представители компании участвовали в извлечении буя, находившегося на глубине 73 м.

Фото: ens.dk

14 марта в интервью телеканалу "Россия 24" президент России Владимир Путин заявил, что на трубе "Северного потока – 2" находится неопознанный объект. Это, по его словам, выяснил "Газпром", допущенный Копенгагеном к месту взрыва на газопроводах.

Позднее обнаружение объекта цилиндрической формы высотой 40 см и диаметром 10 см у газопровода подтвердило Датское энергетическое агентство. Оно предполагало, что это дымовой буй, и пригласило к участию в операции оператора газопровода и минобороны Дании.