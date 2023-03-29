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Объект, найденный возле "Северного потока – 2", не представляет угрозы безопасности – Энергетическое агентство Дании

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Предмет находился на глубине 73 м недалеко от газопровода, на котором в сентябре 2022 года произошла утечка
Предмет находился на глубине 73 м недалеко от газопровода, на котором в сентябре 2022 года произошла утечка
Фото: ens.dk

Предмет, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море, поднят со дня и не опасен. Об этом 29 марта сообщило Энергетическое агентство Дании.

По его данным, это морской буй. Датские военно-морские силы извлекли его со дна во время проверки подводной части газопровода.

"Экспертиза показала, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет никакой опасности", – говорится в сообщении агентства.

Там отметили, что на поднятие объекта Дания пригласила подконтрольного России оператора Nord Stream 2 AG. Представители компании участвовали в извлечении буя, находившегося на глубине 73 м. 

Фото: ens.dk
Фото: ens.dk

14 марта в интервью телеканалу "Россия 24" президент России Владимир Путин заявил, что на трубе "Северного потока – 2" находится неопознанный объект. Это, по его словам, выяснил "Газпром", допущенный Копенгагеном к месту взрыва на газопроводах.

Позднее обнаружение объекта цилиндрической формы высотой 40 см и диаметром 10 см у газопровода подтвердило Датское энергетическое агентство. Оно предполагало, что это дымовой буй, и пригласило к участию в операции оператора газопровода и минобороны Дании.

Контекст:

"Северные потоки" – газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

В ночь на 26 сентября 2022 года в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока". Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем"

7 марта 2023 года The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на газопроводах, по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники, что за пять дней до взрывов в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.

Теги: Россия, Дания, газопровод, Балтийское море, Северный поток – 2
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