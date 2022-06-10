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Несмотря на войну, Германия увеличила импорт из РФ на 60%. Торговля ФРГ и Украины упала – посол Мельник

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Происходящее Мельник назвал "безумием"
Происходящее Мельник назвал "безумием"
Фото: hromadske.ua

Агрессия России против Украины не помешала Германии увеличить импорт из России, заявил 10 июня в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, в январе – апреле 2022 года Германия увеличила импорт из России на 60% и перевела Москве еще почти €6 млрд. Торговля Украины и Германии упала на 11%", – написал он.

Посол также разместил графическую информацию в подтверждение своих слов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Мельник последовательно критикует власти Германии за их отношение к России. В частности, он выразил недоумение и сожаление после заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле издание Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. 10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и так далее. 

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ канцлер Олаф Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы

Теги: Россия, Германия, война, импорт, вооружение, агрессия, экспорт, вторжение, торговля, Андрей Мельник, война России против Украины, посол
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