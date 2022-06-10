Несмотря на войну, Германия увеличила импорт из РФ на 60%. Торговля ФРГ и Украины упала – посол Мельник

"Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, в январе – апреле 2022 года Германия увеличила импорт из России на 60% и перевела Москве еще почти €6 млрд. Торговля Украины и Германии упала на 11%", – написал он.

Посол также разместил графическую информацию в подтверждение своих слов.

Es ist verrückt. Trotz dem * Angriffskrieg hat Deutschland im Januar-April 2022 seine Importe aus Russland um 60% (!) erhöht und fast 6 Milliarden € mehr nach Moskau überwiesen. Dabei ist der * Handel um 11% zurückgegangen pic.twitter.com/tCGVdu8k54 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Мельник последовательно критикует власти Германии за их отношение к России. В частности, он выразил недоумение и сожаление после заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.