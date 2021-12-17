"Они не друзья". В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Байдена

Путин и Байден еще не так много общались, отметили в Кремле

7 декабря Байден и Путин провели переговоры по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

"К сожалению, можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам. Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии", – сказал Песков.

В то же время, пресс-секретарь Путина не согласился, что между РФ и США появилось больше разногласий – два президента "только зафиксировали" предыдущие.

По словам Пескова, Путин и Байден во время онлайн-переговоров соблюдали деловой тон.

"Я не говорил "дружеский тон". Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они все-таки еще не так много общались", – подчеркнул спикер Кремля.

Песков отмечал 27 сентября, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.