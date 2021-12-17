"Они не друзья". В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Байдена

7 декабря Байден и Путин провели переговоры по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.
"К сожалению, можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам. Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии", – сказал Песков.
В то же время, пресс-секретарь Путина не согласился, что между РФ и США появилось больше разногласий – два президента "только зафиксировали" предыдущие.
По словам Пескова, Путин и Байден во время онлайн-переговоров соблюдали деловой тон.
"Я не говорил "дружеский тон". Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они все-таки еще не так много общались", – подчеркнул спикер Кремля.
Песков отмечал 27 сентября, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.
Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, до видеозвонка, Путин и Байден трижды говорили по телефону, отмечает Forbes.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.
Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.
Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.