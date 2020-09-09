"Отпустите политзаключенных". Госсекретарь США Помпео отреагировал на силовое выдворение белорусских оппозиционеров

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил беспокойство сообщениями о похищении и попытках насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси отпустить всех задержанных политзаключенных. Об этом он написал в своем Twitter.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытках насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие по отношению к мирным демонстрантам и освободить всех несправедливо задержанных", – заявил Помпео.

Отдельно он также призвал отпустить гражданина США Виталия Шклярова, которого задержали в конце июля 2020 года за якобы консультирование Сергея Тихановского, которому власти отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Deeply troubled by reports of the abduction and attempted forced expulsion of opposition leaders in Belarus. We call on Belarusian authorities to cease violence against peaceful protesters and release all those unjustly detained, including U.S. citizen Vitali Shkliarov. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 8, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли оппозиционерку Марию Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она вместе с другими членами совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе.

Позже Кравцов и Родненков сообщили, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

Шклярова задержали 29 июля в Беларуси, его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог Тихановского), и попытках мобилизовать протестный электорат. Задержанный до сих пор находится под стражей.