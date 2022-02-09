Папа римский Франциск назвал "безумием" возможную войну в Украине

Папа Франциск (справа) призвал и далее молить Бога о мире в Украине Фото: EPA

Папа поблагодарил всех людей и сообщества, которые 26 января объединились в молитве за мир в Украине.

Понтифик призвал и далее молить бога о мире, "чтобы напряжение и угроза войны были преодолены путем серьезного диалога и чтобы этому смогли пригодиться также переговоры в нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Папа Франциск отметил, что "война – это безумие".

О ситуации в Украине папа римский упоминает регулярно. Так, 25 декабря 2021 года он призывал не позволять распространять в Украине "метастазы конфликта", а 10 января 2022 года – "найти приемлемые и длительные решения" для прекращения войны в Украине.