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"Пусть никогда не будет войны!" Папа римский помолился за мир в Украине

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Папа Франциск: Приглашаю вас помолиться за мир в Украине
Папа Франциск: Приглашаю вас помолиться за мир в Украине
Фото: EPA

Папа римский Франциск 26 января после встречи с паломниками помолился за мир в Украине. Об этом сообщил портал Vatican News.

26 января папа провозгласил днем молитвы за мир в Украине.

"А теперь, проповедуя "Отче наш", приглашаю вас помолиться за мир в Украине и делать это часто в этот день: просим настойчиво у Господа, чтобы эта земля могла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи и деления... Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возносятся к небу, коснутся умов и сердец ответственных на земле, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро всех стояло превыше частных интересов. Прошу вас: пусть никогда не будет войны!" – сказал он.

О ситуации в Украине папа римский упоминает регулярно. Так, 25 декабря 2021 года он призывал не позволять распространять в Украине "метастазы конфликта", а 10 января 2022 года – "найти приемлемые и длительные решения" для прекращения войны в Украине.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.

На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин окончательное решение относительно вторжения в Украину, но признаки того, что он готовится применить войска, есть. По ее словам, это может произойти "сейчас или, возможно, в середине февраля".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, папа римский, Франциск, католики, молитва, война в Украине
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