Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Татарова, Иран решил выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Главное за день

Мера пресечения для Татарова

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины прокуроры отозвали свое ходатайство об аресте заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова. Причина – "необоснованность подозрения".

Суд удовлетворил это ходатайство.

В Офисе генерального прокурора объяснили, что Татаров может быть причастен к уголовному правонарушению, за которое арест не предусмотрен.

Авиакатастрофа в Тегеране

Правительство Ирана приняло решение о выплате компенсации в $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения в январе под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В МИД Украины считают, что размер компенсаций должен быть определен путем переговоров и учитывать международную практику в подобных катастрофах.

Попытка отстранения Тупицкого

Конституционный Суд Украины опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять главу КСУ Александра Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ президента Владимира Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента Украины пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Офис генпрокурора поддержал позицию ОП, что Зеленский может отстранить Тупицкого.

Взрыв в Йемене

Мощный взрыв в аэропорту йеменского города Аден прогремел в момент прибытия нового правительства. По предварительной информации, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала до того, как чиновники вышли из самолета. Известно о 22 погибших и более 50 раненых.

Гибель на Донбассе

На Донбассе погиб военнослужащий из Винницы Вадим Ефременюк 1998 года рождения, сообщили в Винницкой облгосадминистрации.

Коронавирус в мире

Перу стало 19-й страной, где численность подтвержденных случаев COVID-19 превысила отметку в 1 млн.

В Монголии проинформировали о первом летальном исходе среди инфицированных коронавирусом. Скончалась 76-летняя женщина.

Порошенко о деле вагнеровцев

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что именно он в 2018 году санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер". Политик считает, что срыв операции был государственной изменой.

Посол Украины в США

США согласились с назначением послом Украины в Штатах экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин. По его словам, окончательное решение будет принимать Зеленский.

Оползень в Норвегии

В норвежском муниципалитете Гьердрам произошел оползень, который затронул 14 адресов. Пропавшими без вести считаются 11 человек, среди них дети. Людей ищут с помощью тепловизоров. Из района оползня эвакуировали 900 человек.