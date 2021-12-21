Россия высылает двух немецких дипломатов

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном 20 декабря.

15 декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что из Германии высылают двух российских дипломатов. Решение она мотивировала приговором, который немецкий суд вынес 56-летнему гражданину РФ Вадиму Соколову (Красикову) по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

"В своем обвинительном заключении генеральный прокурор пришел к выводу, что это преступление было совершено от имени государственных органов Российской Федерации. Суд согласился с этой точкой зрения в сегодняшнем решении. Это убийство от имени государства – как определено сегодня судом – представляет собой серьезное нарушение немецкого законодательства и суверенитета Германии", – заявила глава Бербок.

В МИД России приговор Соколову считают несправедливым и необъективным, а Хангошвили называют "одним из лидеров террористических бандформирований".

20 декабря внешнеполитическое ведомство России в связи с высылкой российских дипломатов из ФРГ вызвало посла Германии в Москве.

"Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ. [...] Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа. Послу ФРГ было сообщено об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", – говорится в заявлении МИД.