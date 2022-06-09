Сотрудникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться за компенсацию

Речь идет о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простое с марта и выпуск вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении ГАЗ, пишут журналисты.
Юристы говорят, что многие компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений и, как правило, предлагают тот же уровень компенсаций.
Как сообщил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов.
По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет".
Предложенные условия оговаривают, что работники, которые примут предложение расторгнуть трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня – только пять.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.