Сотрудникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться за компенсацию

Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое с марта Фото: depositphotos.com

Речь идет о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простое с марта и выпуск вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении ГАЗ, пишут журналисты.

Юристы говорят, что многие компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений и, как правило, предлагают тот же уровень компенсаций.

Как сообщил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов.

По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет".

Предложенные условия оговаривают, что работники, которые примут предложение расторгнуть трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня – только пять.