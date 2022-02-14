У Рижской думы поднимут флаг Украины

Флаг поднимут 14 февраля в 14.00, а вечером ратуша будет освещена национальными цветами Украины.

"В этом месяце исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Латвией. Вместе с Латвией Рига решительно поддерживает суверенитет и целостность Украины в Европе. Подняв украинский флаг и осветив здание ратуши, Рига проявляет солидарность и посылает сигнал украинскому народу, а также всему миру, что Украина не одинока в своей борьбе за независимость", – говорится в сообщении.

В 13.30 председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и вице-мэр Эдвардс Смилтенс встретятся с послом Украины Александром Мищенко.

"В неделю, которая может оказаться решающей для Украины и мира в Европе, мы хотим твердо и недвусмысленно показать, что отстаивают столица Латвии и ее народ – право государств и народов самим определять свою судьбу, против агрессии и угроз. Пусть послание, которое мы делаем вместе, будет четким посланием – мы вместе с Украиной и ее народом!" – заявил Смилтенс.