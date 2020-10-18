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У США есть огромные резервы для давления на Россию – экономист Гуриев

Перед выборами у американского Белого дома есть причины в меньшей степени говорить о российских проблемах, но это не означает, что санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального не будут введены, уверен российский экономист Сергей Гуриев.

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Гуриев напомнил, что у США есть законопроекты, которые могут вывести санкции против РФ на новый уровень
Гуриев напомнил, что у США есть законопроекты, которые могут вывести санкции против РФ на новый уровень
Скриншот: вДудь / YouTube

Американские власти имеют огромные резервы для давления на Россию. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил российский экономист, профессор Парижского института политических исследований Sciences Po Сергей Гуриев.

По его мнению, перед выборами у Белого дома есть причины в меньшей степени говорить о российских проблемах, но это не означает, что санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального не будут введены. Гуриев не исключает, что это произойдет до выборов.

Экономист напомнил, что уже принят целый ряд законов, актов Конгресса, которые позволяют расширять санкции. Кроме того, есть законопроекты, которые могут вывести санкции на новый уровень, отмечает он.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Россия, США, санкции, Алексей Навальный, Сергей Гуриев, отравление Навального
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