В Азербайджане возбудили уголовное дело за призывы к терроризму в отношении российского журналиста

Российский военный журналист Семен Пегов призывал россиян приезжать в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях на стороне Армении и призывал к нарушению территориальной целостности Азербайджана, сообщили в азербайджанской генпрокуратуре.

В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении автора Telegram-канала WarGonzo, военного журналиста Семена Пегова по статьям Уголовного кодекса государства о призывах к терроризму, антигосударственных призывах и незаконном пересечении границы. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.

В сообщении говорится, что Пегов обнародовал в соцсети видео с армянскими добровольцами. Кроме того, он призывал россиян приезжать в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях на стороне Армении и "распространял аналогичные материалы, призывая к нарушению территориальной целостности" Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об оказании правовой помощи в правоохранительные органы России. Проводится расследование.

Пегов – автор блога WarGonzo, ранее он работал военным корреспондентом телеканала Life. Сейчас Пегов публикует свои материалы на сайте RT и РЕН ТВ.

Пегов ездил на оккупированный Донбасс, сотрудничал с поддерживающей боевиков российской певицей Юлией Чичериной. В 2020 году приезжал в Беларусь с целью освещать задержание бойцов ЧВК "Вагнер", был задержан во время протестов после президентских выборов.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Россия поддерживает в этом конфликте Армению.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.