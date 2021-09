В Беларуси заявили, что польские пограничники пытались вытеснить группу мигрантов

"Около полуночи польские силовики доставили группу беженцев на участок польско-беларусской границы в зоне ответственности пограничной заставы "Русаки" Гродненской пограничной группы, а затем с применением физической силы и служебных животных попытались заставить иностранцев перейти через границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном заграждении", – сообщили в погранкомитете.

По информации белорусских пограничников, силовики Польши тщательно осматривали личные вещи мигрантов.

"Подгоняемая агрессивной служебной собакой группа беженцев, просивших убежища, была растеряна и напугана. В спину иностранцам кричали You must go! и указывали в сторону Беларуси", – отметили в ведомстве.

В погранкомитете Беларуси сообщили о предотвращении попытки нарушения границы.

"Оценив обстановку, польские силовики поняли, что ситуация безвыходная, и спустя еще 20 минут тщетных попыток вытеснить группу прямо на глазах беларусских пограничников, погрузили людей в служебный транспорт и уехали", – сказано в сообщении.

Пограничная служба Польши сообщила в Twitter о 259 попыток незаконного перехода на границе 25 сентября.

"Были арестованы 18 нелегальных мигрантов: 17 граждан Ирака и Конго. Другие попытки предотвратили. За пособничество арестовали шестерых иностранцев: три гражданина Ирака, а также граждан Индии, Сирии и России", – отметили польские пограничники.