В Минске силовики разогнали "Марш мудрости" пенсионеров, есть задержанные

На акцию протеста против Александра Лукашенко в Минске вышли около сотни пенсионеров, отмечает "Радыё Свабода".

По понедельникам на протесты в Беларуси выходят пенсионеры Фото: Кулуары KYKY / Telegram

14 декабря в Беларуси на акции протеста против считающего себя президентом Александра Лукашенко традиционно для понедельника вышли пенсионеры. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

В Гродно протестовали около 20 пенсионеров, они держали бело-красные зонтики и кричали: "Да здравствует Беларусь!" О задержаниях в Гродно информации нет.

В Минске на "Марш мудрости" пришли около сотни пожилых людей, отмечает издание. Пройти по проспекту Независимости им не дали силовики, поэтому они устроили митинг на площади Независимости, скандируя "Уходи!" и "Да здравствует Беларусь!".

К месту сбора протестующих пенсионеров силовики привезли желтые автобусы и разогнали митинг, посадив людей в автобусы.

Небольшая группа пенсионеров собралась возле железнодорожного вокзала в Минске, отмечает "Радыё Свабода". После себя они оставили инсталляцию в виде "бабки-партизанки".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября снова вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.