ГОРДОН
 
 
МИР

В Минске силовики разогнали "Марш мудрости" пенсионеров, есть задержанные

На акцию протеста против Александра Лукашенко в Минске вышли около сотни пенсионеров, отмечает "Радыё Свабода".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По понедельникам на протесты в Беларуси выходят пенсионеры
По понедельникам на протесты в Беларуси выходят пенсионеры
Фото: Кулуары KYKY / Telegram

14 декабря в Беларуси на акции протеста против считающего себя президентом Александра Лукашенко традиционно для понедельника вышли пенсионеры. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

В Гродно протестовали около 20 пенсионеров, они держали бело-красные зонтики и кричали: "Да здравствует Беларусь!" О задержаниях в Гродно информации нет.

В Минске на "Марш мудрости" пришли около сотни пожилых людей, отмечает издание. Пройти по проспекту Независимости им не дали силовики, поэтому они устроили митинг на площади Независимости, скандируя "Уходи!" и "Да здравствует Беларусь!".

К месту сбора протестующих пенсионеров силовики привезли желтые автобусы и разогнали митинг, посадив людей в автобусы.

Небольшая группа пенсионеров собралась возле железнодорожного вокзала в Минске, отмечает "Радыё Свабода". После себя они оставили инсталляцию в виде "бабки-партизанки".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября снова вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Гродно, митинг, Минск, марш, автобус, пенсионеры, задержание, зонтик, силовики, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
"Вижу, у нее такие безумные глаза. Начала ругаться". Зибров рассказал о ссоре с женой, после которой полтора месяца спал на кухне
"Вижу, у нее такие безумные глаза. Начала ругаться". Зибров рассказал о ссоре с женой, после которой полтора месяца спал на кухне
"Макс фоткал?", "Как школьники", "Студенты", "Влюбленные". Богомолов удивил поклонников ретро-снимком с Собчак
"Макс фоткал?", "Как школьники", "Студенты", "Влюбленные". Богомолов удивил поклонников ретро-снимком с Собчак
"Катя, рожай!" Сумская посоветовала Осадчей задуматься о третьем ребенке
"Катя, рожай!" Сумская посоветовала Осадчей задуматься о третьем ребенке
После "Танцев со звездами" Санина показала, как проводит время с маленьким сыном
После "Танцев со звездами" Санина показала, как проводит время с маленьким сыном
Жена Петросяна перестала скрывать лицо 10-месячного сына Вагана
Жена Петросяна перестала скрывать лицо 10-месячного сына Вагана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
"Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS