В Польше заочно арестовали россиянина по делу о смоленской авиакатастрофе

Самолет Ту-154, в котором находился президент Польши Качиньский с супругой и 86 членами делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года Фото: EPA

Вместе с тем суд не поддержал просьбу Генеральной прокуратуры Польши об аресте второго авиадиспетчера Николая Краснокутского, также дежурившего на аэродроме Смоленска в день аварии.

По мнению экспертов, Рыженко неправильно направил самолет, дал экипажу самолета неверные данные, заверил экипаж, что они находятся на курсе и на траектории, что и способствовало крушению. Второй ошибкой Рыженко, по мнению экспертов, стала слишком поздняя подача команды на уход на второй круг.