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В Польше заочно арестовали россиянина по делу о смоленской авиакатастрофе

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Самолет Ту-154, в котором находился президент Польши Качиньский с супругой и 86 членами делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года
Самолет Ту-154, в котором находился президент Польши Качиньский с супругой и 86 членами делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года
Фото: EPA

Окружной суд Варшавы заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской авиакатастрофе в 2010 году. Об этом изданию Wrpost сообщили в пресс-службе суда.

Вместе с тем суд не поддержал просьбу Генеральной прокуратуры Польши об аресте второго авиадиспетчера Николая Краснокутского, также дежурившего на аэродроме Смоленска в день аварии.

По мнению экспертов, Рыженко неправильно направил самолет, дал экипажу самолета неверные данные, заверил экипаж, что они находятся на курсе и на траектории, что и способствовало крушению. Второй ошибкой Рыженко, по мнению экспертов, стала слишком поздняя подача команды на уход на второй круг.

Контекст:

Самолет Ту-154, в котором находился президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств катастрофы, а в 2017-м решила выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета КачиньскогоВ Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.

В апреле 2018 года польская правительственная подкомиссия заявила, что на борту самолета произошло по меньшей мере два взрыва. 7 сентября польские следователи в Смоленске завершили осмотр обломков самолета.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России вернуть Польше обломки самолета Ту-154М. Россия отказалась их возвращать

В марте 2019 года издание Sieci написало, что британские эксперты нашли на образцах обломков самолета следы взрывчатых веществ, в том числе тротила.

11 апреля 2022 года польская подкомиссия по вопросам повторного расследования авиакатастрофы заявила, что причиной аварии стал "акт незаконного вмешательства российской стороны".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Польша, авиакатастрофа, арест, Смоленская катастрофа, суд
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