В США есть полное понимание, что за "подарок" в виде Трампа Америка обязана Кремлю. Никто и ничто не будет забыто – сокурсник Путина Швец

Правоохранительные органы и ФБР очень обеспокоены ситуацией, которая сложилась в США. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил проживающий в США экс-разведчик КГБ СССР, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Комментируя штурм Капитолия протестующими 6 января, он согласился, что так называемая рука Кремля хоть и под прикрытием, но смогла дотянуться до президентских выборов в Соединенных Штатах.

Швец отметил, что в США могут начать беспрецедентное расследование и "наконец-то будут приняты меры, которые давно нужно было принять".

"Американцы – все-таки люди законопослушные. Безбашенных не очень много. Ядро экстремистов, которые сейчас творят безобразия, я сравнил бы с сектантами. С ними невозможно вести дискуссию. Они верят, и все. Они будут подавлены. У меня впечатление, что большинство среди них уже сами поняли, что [действующий президент США Дональд] Трамп оказался ложным мессией, который может завести бог знает куда. Основной жертвой станет Республиканская партия. Если посмотреть на карту прошедших выборов, мы увидим, что Республиканская партия представляла преимущественно штаты с депрессивной экономикой и людей, которые проживали в сельскохозяйственных регионах Америки. Города и штаты с передовой современной экономикой пошли за демократами. И последние события у Капитолия усугубят положение Республиканской партии", – заявил Швец.

Он высказал предположение, что из-за действий Трампа Республиканская партия превратится в маргинальную организацию и окажется на обочине политической жизни США.

"Аналитики, которых я знаю несколько десятков лет и глубоко уважаю, верю в их мудрость, говорят, что демократы пришли к власти на 10 лет минимум", – подчеркнул Швец.

Для России эта история "ничем хорошим" не закончится, отметил он.

"Всплески активности российского центра в Америке еще продолжаются, но я думаю, они тоже будут подавлены. В США есть ясное, полное понимание и у спецслужб, и у госагентств, связанных с внешней политикой, что вот этому "подарку" в виде Трампа, который получила Америка на последние четыре года, она в значительной степени обязана Кремлю. Так что никто и ничто не будет забыто", – добавил он.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин. Читайте полный текст интервью

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент. Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. 13 января Палата представителей проголосовала за эту резолюцию: она получила поддержку большинства конгрессменов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.