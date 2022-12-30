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В Волгоградской области РФ упала российская ракета. Это уже второй случай за месяц – росСМИ

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Обломок российской ракеты, найденный под Волгоградом
Обломок российской ракеты, найденный под Волгоградом
Фото: V1.RU | Новости Волгограда / Telegram

В Волгоградской области (РФ) упали обломки, вероятно, российской крылатой ракеты, сообщает 30 декабря местное издание "V1.RU новости Волгограда".

"Неопознанные летающие, предположительно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села", – пишет издание.

Сообщается, что обломки ракет упали в регионе 29 декабря в первой половине дня. На месте происшествия находятся российские экстренные службы и силовики. В минобороны РФ пока не комментировали ситуацию. Местные власти утверждают, что падение обломков не причинило вреда инфраструктуре, никто не пострадал.

Сообщается, что визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102. Такие ракеты РФ регулярно выпускает по Украине в ходе массовых ракетных ударов, последний из которых был 29 декабря. 

16 декабря обломки ракет находили в северных районах Волгоградской области. Тогда падение обломков по времени тоже совпало с массированной ракетной атакой россиян на Украину, кроме того, ракеты, сбитые в Киевской области и упавшие в Волгоградской, имели идентичный внешний вид. Российские власти сначала заявляли, что обломки, найденные в РФ, принадлежат минобороны страны-оккупанта, но затем удалили эту информацию.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 70 ракет, 58 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

В результате массированного ракетного удара России по Украине 29 декабря погибли три человека, шесть были ранены, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Волгоград, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, происшествия, ракета, происшествие, российские оккупанты, россияне
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