Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2021
 
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Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко

Украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко вместе с российскими артистами Стасом Михайловым, Валерием Сюткиным, певицей Zara выступили в минском Дворце независимости, где проходил прием, организованный Александром Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

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Лукашенко 16 января провел прием во Дворце независимости в Минске
Лукашенко 16 января провел прием во Дворце независимости в Минске
Фото: ЕРА

Украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко выступили 16 января в Минске (Беларусь) во время концерта, организованного по случаю приема Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны. Об этом сообщается 18 января на странице Фонда культурной солидарности Беларуси в Facebook.

https://www.facebook.com/bcsfbel/posts/163852288829937

Белорусский портал Reform.by отмечает, что в концерте принимали участие и российские артисты Валерий Сюткин, Стас Михайлов, Zara, а также экс-солист белорусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок. Сообщается, что концерт проходил во Дворце независимости.

Сценарий мероприятия был создан по сюжету повести Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". В ходе мероприятия Лукашенко наградил орденами, медалями и благодарностями белорусских артистов и государственных деятелей.

https://www.facebook.com/reform.by/posts/1361430790883983

Ни Билык, ни Иващенко пока что не комментируют информацию о выступлениях в Минске.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Александр Лукашенко, Стас Михайлов, концерт, Валерий Сюткин, Ирина Билык, Zara, Николай Гоголь, Элина Иващенко
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