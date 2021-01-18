Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко

Украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко вместе с российскими артистами Стасом Михайловым, Валерием Сюткиным, певицей Zara выступили в минском Дворце независимости, где проходил прием, организованный Александром Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

Украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко выступили 16 января в Минске (Беларусь) во время концерта, организованного по случаю приема Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны. Об этом сообщается 18 января на странице Фонда культурной солидарности Беларуси в Facebook.

Белорусский портал Reform.by отмечает, что в концерте принимали участие и российские артисты Валерий Сюткин, Стас Михайлов, Zara, а также экс-солист белорусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок. Сообщается, что концерт проходил во Дворце независимости.

Сценарий мероприятия был создан по сюжету повести Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". В ходе мероприятия Лукашенко наградил орденами, медалями и благодарностями белорусских артистов и государственных деятелей.

Ни Билык, ни Иващенко пока что не комментируют информацию о выступлениях в Минске.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.