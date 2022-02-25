"Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом". Дорофеева, находящаяся в Киеве, обратилась к своим фанам из РФ

"Страшно! Как страшно проснуться в новой реальности… В такой реальности! Как больно… Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом! Мы хотим жить, любить и творить мирно! Нам не нужна война!" – написала она.

Дорофеева отметила, что никогда не делила аудиторию на города и страны.

"Но сейчас... Я надеюсь, вы слышите меня, россияне, моя аудитория, друзья и поклонники? Только вместе мы сможем все это остановить! И я верю, что сможем! Я остаюсь в Украине, в Киеве!" – написала певица.

Она призвала всех сохранять спокойствие, не паниковать, держаться вместе и читать только официальные источники.