Общественное обратилось к Европейскому вещательному союзу с просьбой отстранить вещателей России от участия в конкурсе

В обращении отмечается, что с начала военной агрессии России против Украины в 2014 году и до этого времени вещатели – члены ЕМС от Российской Федерации являются рупором власти Кремля и ключевым инструментом политической пропаганды, которая финансируется из государственного бюджета РФ.

В заявлении от имени руководителя Общественного Николая Чернотицкого отмечается, что в течение многолетней агрессивной политики РФ на ресурсах этих СМИ фиксировалось систематическое распространение дезинформации, нарушение журналистских стандартов и распространение языка вражды, что противоречит ценностям ЕМС.

Общественное также просит ЕМС отстранить вещателей России от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2022" в связи с нарушением соответствующим правил, в которых говорится о ценностях ЕМС.