Общественное обратилось к Европейскому вещательному союзу с просьбой отстранить вещателей России от участия в конкурсе

В обращении отмечается, что с начала военной агрессии России против Украины в 2014 году и до этого времени вещатели – члены ЕМС от Российской Федерации являются рупором власти Кремля и ключевым инструментом политической пропаганды, которая финансируется из государственного бюджета РФ.
В заявлении от имени руководителя Общественного Николая Чернотицкого отмечается, что в течение многолетней агрессивной политики РФ на ресурсах этих СМИ фиксировалось систематическое распространение дезинформации, нарушение журналистских стандартов и распространение языка вражды, что противоречит ценностям ЕМС.
Общественное также просит ЕМС отстранить вещателей России от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2022" в связи с нарушением соответствующим правил, в которых говорится о ценностях ЕМС.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны. Украину на конкурсе представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
После заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о признании "ЛДНР" в сети начал набирать популярность хештег "Евровидение" без России".
Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины", и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.