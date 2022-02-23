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23 февраля, 2022
 
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"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу

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Пугачева: Будь готов! Всегда готов!
Пугачева: Будь готов! Всегда готов!
Фото: pugacheva_alla_ / Instagram

72-летняя российская певица Алла Пугачева 23 февраля в Instagram показала, как ее восьмилетние дети Гарри и Лиза ползут по-пластунски по матам сине-желтой расцветки.

"Будь готов! Всегда готов!" – написала она. Певица сопроводила пост хештегами "защитник Гарри", "Лиза Галкина", "война и мир".

"Маты в цвет нашего флага. Мы вас любим!" – заявила подписчица bairak.irina.

"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", – отметила superdoberman.

"Ага, и по ним дети с гранатами", – добавила natalia_givlian.

"Ого, по-пластунски и с гранатами. Вот это обучение военному делу", – прокомментировала natalka.may.

"Ужас. Простите", – написала mzhertovskaia.

"К захвату новых земель готовитесь?" – спросила irendzhonson.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019-м по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

23 февраля в РФ отмечают День защитника Отечества. Он был учрежден еще в 1922 году, его праздновали в республиках СССР. Сейчас, кроме РФ, отмечают также в Беларуси, Киргизии и Таджикистане.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, война, Москва, агрессия, вторжение, ДНР, Владимир Зеленский, граната, ЛНР, Максим Галкин, безопасность, Лиза Галкина, Гарри Галкин, ОРДЛО, ЛДНР, войска
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