"У нас есть собственные ангелы-хранители". Жена Дмитрия Шурова после нападения России на Украину высказалась в поддержку Зеленского

Жена Дмитрия Шурова: Держитесь своего сердца, оно выведет туда, где свет. Ведьма уже чувствует его приближение Фото: Olya Shurova / Facebook

Шурова подчеркнула, что они с мужем всегда были аполитичными с пацифистским мировоззрением людьми.

"Но мне кажется, я испытываю обостренное чувство человека и интуицию (позывной – ведьма). Поэтому когда-то в 2019 году мы голосовали за нынешнего президента, как за человека, которого мы знали с профессиональной стороны и крепко уважали. Это был наш человеческий выбор, не политический, – написала она. – Я благодарна сейчас своей интуиции и чуйке на гуманистическое. Было больно в последние годы читать от коллег, друзей, ближнего круга все эти унизительные, пренебрежительные и издевательские посты о том, какие дебилы и идиоты 75 процентов. Люди, никогда не бывшие в обуви другого, пытаются рассказывать, как ему ходить. У нас есть собственные ангелы-хранители, блат где-то там на самом верху, который двигает нас именно в правильном направлении, хотя в краткосрочной перспективе кажется, что он не верен. Это уже проверено всей жизнью, а теперь еще 2022 годом".

Шурова призвала поддерживать своих и держаться друг за друга.

"И держитесь своего сердца, оно выведет туда, где свет. Ведьма уже чувствует его приближение", – резюмировала она.