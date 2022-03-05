"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве

"Короче, только что еду по городу, подъезжаю к блокпосту. Двое пацанов стоят. Ну, я им помахал. Я вижу, один что-то начинает мне говорить. Я опускаю стекло и говорю: "Что нужно?" А он мне говорит: "Есть такой анекдот – "Сынок, я и так вижу, что ты не москаль", – рассказал Беленюк, улыбаясь в кадре.

"Теперь это мой любимый анекдот ", – подписал он публикацию.