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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Конец Путина, ядерная война, крах экономики России. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали этой ночью, беседа длилась около 40 минут.

Основной темой интервью была война, которую Россия ведет в Украине. Швец говорил о потерях российской армии, влиянии санкций Запада на экономику России, о вероятном введении в РФ военного положения, о риске применения ядерного оружия, о том, почему НАТО не готов закрыть небо над Украиной и о военной помощи, которую стране предоставляют западные государства. 

"Я абсолютно уверен в украинском народе. Если бы был на территории Украины – я бы сам с автоматом в траншее бы был, стреляю хорошо до сих пор. Зная этот народ, я уверен: Мордору Украина не подчинится", – сказал Швец. 

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Вечером 2 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. 2 марта он сообщил, что Гаагский суд начинает расследование.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, оружие, санкции, ядерное оружие, Юрий Швец, война России против Украины, интервью
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