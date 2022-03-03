Конец Путина, ядерная война, крах экономики России. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали этой ночью, беседа длилась около 40 минут.

Основной темой интервью была война, которую Россия ведет в Украине. Швец говорил о потерях российской армии, влиянии санкций Запада на экономику России, о вероятном введении в РФ военного положения, о риске применения ядерного оружия, о том, почему НАТО не готов закрыть небо над Украиной и о военной помощи, которую стране предоставляют западные государства.

"Я абсолютно уверен в украинском народе. Если бы был на территории Украины – я бы сам с автоматом в траншее бы был, стреляю хорошо до сих пор. Зная этот народ, я уверен: Мордору Украина не подчинится", – сказал Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.