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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Если Россия хочет воду для Крыма, она должна попросить ее и признать себя оккупантом – Кислица

Вместо диалога о поставках воды в оккупированный Крым Россия лишь устраивает истерики, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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На сегодняшний день в Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
На сегодняшний день в Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
Фото: depositphotos.com

Если Россия хочет получить воду из Днепра для Крыма, она должна попросить ее у Украины и признать себя страной-оккупантом. Об этом в интервью изданию "Крым.Реалии" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, только в этом случае можно будет обсуждать возобновление поставок воды в аннексированный Крым.

"Для того, чтобы начать разговор о поставках воды, [власти России], во-первых, должны признать, что они – страна-оккупант, и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", – отметил посол.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На сегодняшний день в Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Российские оккупанты рассматривали вариант привлечения авиации для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Днепр, водоснабжение, аннексия, Северо-Крымский канал, Сергей Кислица
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