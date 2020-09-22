Если Россия хочет воду для Крыма, она должна попросить ее и признать себя оккупантом – Кислица

Вместо диалога о поставках воды в оккупированный Крым Россия лишь устраивает истерики, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Если Россия хочет получить воду из Днепра для Крыма, она должна попросить ее у Украины и признать себя страной-оккупантом. Об этом в интервью изданию "Крым.Реалии" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, только в этом случае можно будет обсуждать возобновление поставок воды в аннексированный Крым.

"Для того, чтобы начать разговор о поставках воды, [власти России], во-первых, должны признать, что они – страна-оккупант, и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", – отметил посол.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На сегодняшний день в Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Российские оккупанты рассматривали вариант привлечения авиации для искусственного увеличения осадков на полуострове.