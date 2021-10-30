Официально Россия не является стороной в споре о скифском золоте – МИД Украины

"Никто, кроме российской стороны, этот вопрос не политизирует. Учитывая, что мне довелось принимать участие в заседании суда первой инстанции в декабре 2016 года. И как раз я помню, как [вели себя] крымские музеи так называемые, за которыми уже тогда прослеживался след Российской Федерации, которая как бы не принимала участия там", – сказала она.

Украинский дипломат обратила внимание, что в России об этом споре высказались от сенаторов до спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, "хотя Россия официально не является стороной этого спора".

Замглавы МИД Украины подчеркнула, что намерение российской стороны обжаловать решение суда в Нидерландах "не стало неожиданностью".

"Мы готовы к любым сценариям рассмотрения дальше этого кейса. Для нас основой является право и закон, и он на нашей стороне. Это уже дважды подтверждал суд Нидерландов – суд первой инстанции и апелляция", – заявила Джапарова.