В одном из ресторанов Киева нарушали карантин. Владельцу грозит штраф до 170 тыс. грн

Киевляне сообщили о нарушениях карантина в ресторане на улице Малая Житомирская. По информации Радуцкого, комиссия выяснила, что посетители и персонал ресторана не носят защитные маски.
"В ресторане нет маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди, в помещении не проводят регулярную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей. Также не проводится температурный скрининг посетителей и персонала. Столы в ресторане стояли на расстоянии менее 1,5 метра и за ними сидели больше четырех человек", – отметил депутат.
Полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 43−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцу заведения грозит штраф на сумму от 17 тыс. до 170 тыс. грн.
Он напомнил, что в столице сейчас действуют ограничения "оранжевой" зоны, поэтому заведения должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило в Facebook, что проверяли ресторан Nebos.
30 сентября на странице заведения в Facebook сообщалось, что ресторан Nebos – это место свободных людей.
"Нам неважно, есть ли у вас маска или нет, вакцинированы вы или нет, – мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Именно это право есть у каждого свободного человека", – отмечала администрация ресторана.
В Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, в городе "красному" уровню эпидопасности соответствует показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Мэр города Виталий Кличко 20 октября также говорил, что Киев находится на пороге "красной" зоны карантина.
За минувшие сутки в Киеве выявили более 1,2 тыс. больных COVID-19, 22 человека умерли, свидетельствуют данные КГГА. Всего за период эпидемии коронавируса более 250 тыс. заболели COVID-19, почти 6 тыс. пациентов умерли.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону вошла Сумская область. С 26 октября в Ровенской и Николаевской областях будут действовать ограничения, характерные для "красной" зоны.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек.
Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам главы Минздрава, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.