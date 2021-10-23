В одном из ресторанов Киева нарушали карантин. Владельцу грозит штраф до 170 тыс. грн

В ресторане за столами сидели более четырех человек Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook

Киевляне сообщили о нарушениях карантина в ресторане на улице Малая Житомирская. По информации Радуцкого, комиссия выяснила, что посетители и персонал ресторана не носят защитные маски.

"В ресторане нет маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди, в помещении не проводят регулярную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей. Также не проводится температурный скрининг посетителей и персонала. Столы в ресторане стояли на расстоянии менее 1,5 метра и за ними сидели больше четырех человек", – отметил депутат.

Полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 43−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцу заведения грозит штраф на сумму от 17 тыс. до 170 тыс. грн.

Он напомнил, что в столице сейчас действуют ограничения "оранжевой" зоны, поэтому заведения должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило в Facebook, что проверяли ресторан Nebos.

30 сентября на странице заведения в Facebook сообщалось, что ресторан Nebos – это место свободных людей.

"Нам неважно, есть ли у вас маска или нет, вакцинированы вы или нет, – мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Именно это право есть у каждого свободного человека", – отмечала администрация ресторана.