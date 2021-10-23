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КИЕВ

В одном из ресторанов Киева нарушали карантин. Владельцу грозит штраф до 170 тыс. грн

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В ресторане за столами сидели более четырех человек
В ресторане за столами сидели более четырех человек
Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook

В Киеве ресторан оштрафовали за нарушение требований карантинных ограничений. Об этом написал в Telegram 23 октября народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Киевляне сообщили о нарушениях карантина в ресторане на улице Малая Житомирская. По информации Радуцкого, комиссия выяснила, что посетители и персонал ресторана не носят защитные маски.

"В ресторане нет маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди, в помещении не проводят регулярную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей. Также не проводится температурный скрининг посетителей и персонала. Столы в ресторане стояли на расстоянии менее 1,5 метра и за ними сидели больше четырех человек", – отметил депутат.

Полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 43−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцу заведения грозит штраф на сумму от 17 тыс. до 170 тыс. грн.

Он напомнил, что в столице сейчас действуют ограничения "оранжевой" зоны, поэтому заведения должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило в Facebook, что проверяли ресторан Nebos. 

https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/4394782037284202

30 сентября на странице заведения в Facebook сообщалось, что ресторан Nebos – это место свободных людей.

"Нам неважно, есть ли у вас маска или нет, вакцинированы вы или нет, – мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Именно это право есть у каждого свободного человека", – отмечала администрация ресторана.

https://www.facebook.com/nebos.cafe.kiev/posts/3092137491019467

Контекст:

В Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, в городе "красному" уровню эпидопасности соответствует показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Мэр города Виталий Кличко 20 октября также говорил, что Киев находится на пороге "красной" зоны карантина.

За минувшие сутки в Киеве выявили более 1,2 тыс. больных COVID-19, 22 человека умерли, свидетельствуют данные КГГА. Всего за период эпидемии коронавируса более 250 тыс. заболели COVID-19, почти 6 тыс. пациентов умерли.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону вошла Сумская область. С 26 октября в Ровенской и Николаевской областях будут действовать ограничения, характерные для "красной" зоны.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам главы Минздрава, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

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