Состав Антикоррупционного совета при Минобороны украинцы выберут на общенациональном голосовании

Участие в голосовании могут принять все граждане Украины Фото: depositphotos.com

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По результатам голосования из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.

Проголосовать можно будет в пятницу, 24 марта, с 8.00 до 20.00. Ссылку на платформу НАПК для голосования обещают опубликовать в течение суток.

Как пояснили в министерстве, для участия в конкурсе предварительно подали заявки 53 кандидата. Исчерпывающий перечень документов, определенных условиями конкурса, предоставили 29 претендентов.

В процедуре открытого голосования могут принимать участие все граждане Украины.

С информацией о претендентах можно ознакомиться по ссылке. Объявление о результатах голосования разместят на официальном сайте Минобороны.

"Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер", – напомнили в ведомстве и призвали всех граждан Украины активно участвовать в формировании состава совета.