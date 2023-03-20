Состав Антикоррупционного совета при Минобороны украинцы выберут на общенациональном голосовании

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По результатам голосования из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.
Проголосовать можно будет в пятницу, 24 марта, с 8.00 до 20.00. Ссылку на платформу НАПК для голосования обещают опубликовать в течение суток.
Как пояснили в министерстве, для участия в конкурсе предварительно подали заявки 53 кандидата. Исчерпывающий перечень документов, определенных условиями конкурса, предоставили 29 претендентов.
В процедуре открытого голосования могут принимать участие все граждане Украины.
С информацией о претендентах можно ознакомиться по ссылке. Объявление о результатах голосования разместят на официальном сайте Минобороны.
"Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер", – напомнили в ведомстве и призвали всех граждан Украины активно участвовать в формировании состава совета.
21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
В январе на фоне скандала были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов. Им также сообщили о подозрении в растрате и "препятствовании деятельности ВСУ" за закупку, предположительно, некачественных бронежилетов.
Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику Шаповалова в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.
Министр обороны Алексей Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны. 10 февраля прошло заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны, к рабочей группе присоединились представители 13 организаций.
Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.
15 марта в Минобороны сообщили, что антикоррупционное подразделение ведомства "перезагружено" и усилено, став департаментом.