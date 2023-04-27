Яценюк: Страны ЕС не имеют права самостоятельно вводить запреты на экспорт продукции из Украины. Это компетенция Брюсселя

Яценюк напомнил, что еще в 2014 году Украина и ЕС подписали Соглашение о политической и экономической ассоциации, создав так называемую полноценную зону свободной торговли. Этот документ подписывали тогдашний президент Петр Порошенко и Яценюк как премьер, соглашение предполагало экономическую, финансовую, промышленную интеграцию Украины в Европейский Союз.
В рамках этого соглашения в 2022 году Европейский Союз снял потолок беспошлинного ввоза аграрной продукции из Украины
"Это означает, что практически Украина с точки зрения аграрного экспорта стала членом Европейского Союза. Потому что между странами-членами Европейского Союза нет пошлин и ограничений", – пояснил Яценюк.
Однако, отметил он, к концу 2022 года стало ясно, что украинская аграрная продукция создает высокую конкурентность на европейском рынке, и в результате "сразу включается аграрное лобби".
Политик вспомнил, что подобные ситуации возникали и в Украине: в частности, когда он сократил дотации из бюджета для аграрного сектора, была организована акция "Село гибнет".
"Кто совершил эту акцию? Акцию провели крупные холдинги. То есть яхты, которые они покупают, у них не гибнут. Активы, которые у них иностранные, у них не погибают. А дотацию из государственного бюджета дай. Ну, это некорректно. Плюс-минус такая же информация, единственное, что без яхт, наверняка происходит в этих странах-членах ЕС", – считает Яценюк.
При этом, по его мнению, Украина, поставляя в ЕС аграрную продукцию, оказывает положительное влияние на цены, поскольку "чем больше конкуренция на рынке, тем ниже цена, а чем ниже цена, тем ниже инфляция в стране".
Однако, подчеркнул он, эта ситуация демонстрирует сложности, которые возникнут у Украины на пути к членству в ЕС, поскольку Украина – это крупное аграрное государство, а после ее вступления в Евросоюз украинская аграрная продукция будет продаваться на территории ЕС без каких-либо торговых барьеров. Кроме того, Украина сможет претендовать на средства из фондов Европейского Союза по поддержке аграрного сектора.
В то же время, напомнил Яценюк, страны-партнеры не должны были принимать такое решение единолично.
"Они не имеют права, ни одна страна-член Европейского Союза не имеет права самостоятельно принимать решения о введении каких-либо ограничений и запретов. Это только компетенция Брюсселя. Принятие таких единоличных решений провоцирует расколы внутри Европейского Союза и дает нашим врагам дополнительные аргументы, чтобы показывать Украину в невыгодном свете", – подчеркнул он.
По мнению политика, сейчас нужно срочно решить эту проблему в консультациях с Европейской комиссией и восточноевропейскими партнерами Украины.
"Почему я говорю о решении этой проблемы? Потому что она уже была ясна в прошлом году. Ее нельзя было доводить до такой ситуации. Но раз ее допустили, должно быть согласовано решение всеми о возобновлении экспорта в объемах, согласованных всеми странами-членами Европейского Союза и Украиной. И обеспечение транзита. Потому что там есть две составляющие. Первое – это аграрная продукция, которая продается непосредственно, например, в Польшу. А вторая часть – это аграрная продукция, которая через Польшу транзитом идет в третьи страны. Потому что у нас закрыто Черное море из-за россиян", – подытожил Яценюк.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, писало Business Insider.
7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.
15 апреля правительство Польши запретило импорт и транзит украинской сельскохозяйственной продукции до 30 июня. В перечень запрещенных продуктов вошли 18 товаров, среди которых зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и другие.
Вслед за Польшей запрет на импорт украинской агропродукции ввели Венгрия, Словакия и Болгария.
В Еврокомиссии критиковали односторонние действия стран – членов Европейского союза в отношении торговли.
18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если она будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.
С 19 апреля Румыния установила контроль на таможне для всех сельхозтоваров, поступающих из Украины, сообщает Digi24. Теперь образцы для определения качества продукции в соответствии с европейским законодательством будут отбирать на таможне, а не в месте назначения, как это было раньше.
25 апреля "Укрзалізниця" возобновила перевозки украинской сельскохозяйственной продукции транзитом через территорию Польши, приостановленные с 15 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.
В конце апреля Европейская комиссия приняла предложенный несколькими странами запрет на ввоз украинского подсолнечного масла.