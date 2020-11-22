Белорус семь часов простоял на коленях и в наручниках у посольства своей страны в Киеве. Так он хотел привлечь внимание Зеленского

Покинувший Беларусь Антон Лукашук провел в Киеве под посольством своей страны акцию. Он стоял на коленях и в наручниках, пытаясь таким образом привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию в Беларуси, сообщило "Радыё Свабода".

Протесты в Беларуси не утихают с августа Фото: Посольство Республики Беларусь в Украине / Facebook

Антон Лукашук, уехавший из Беларуси, семь часов простоял на коленях и в наручниках перед посольством своей страны в Киеве в знак солидарности с репрессированными соотечественниками. Об этом сообщило "Радыё Свабода" 21 ноября.

Лукашук провел эту акцию, чтобы привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию, которое царит в Беларуси, и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в Украине.

Белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований, пишет "Радыё Свабода".

Он хотел поговорить с Владимиром Зеленским по телефону о нарушениях прав человека в Беларуси, но этого не произошло.

По словам активиста, в Беларуси он занимался компьютерной графикой. Свою страну Лукашук вынужденно покинул из-за угрозы возможного уголовного преследования. Он пояснил, что сотрудничал с одним из запрещенных Telegram-каналов в Беларуси и впоследствии его персональные данные были обнародованы.

Сейчас активист обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.