Бутусов о плане захвата вагнеровцев: Сотрудники украинской разведки купили билеты для террористов и знали, какой будет рассадка в самолете

Операция по задержанию 33 наемников российской частной военной компании "Вагнер" готовилась украинской разведкой совместно с Турцией и США; опубликован план рассадки вагнеровцев в турецком пассажирском самолете, а в салоне должны были находиться сотрудники украинских спецслужб. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов опубликовал документ уголовного производства, касающегося организации захвата российских террористов из частной военной компании "Вагнер"; это план рассадки террористов на борту самолета турецкой авиакомпании, который выполнял рейс Минск – Стамбул.

Судя по штампу, документ подготовлен 5-м управлением департамента контрразведки СБУ, источники Бутусова утверждают, что это достоверная информация.

Фото: censor.net.ua

"Это была совместная операция Главного управления разведки Минобороны, СБУ, а также спецслужб США и Турции. Сотрудники ГУР МО купили билеты для террористов и знали, какой будет рассадка. Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов", – написал главред "Цензор.НЕТ".

Один из пилотов и старший стюард прошли подготовку и были готовы к чрезвычайным ситуациям. Также на борту должны были находиться четверо подготовленных к рукопашному бою сотрудников спецслужб Украины, которые контролировали салон с обоих входов. Предполагалось также присутствие добровольных помощников, они не обозначены на схеме СБУ, отметил Бутусов.

"Захватить самолет террористы не имели шансов. Они были без оружия и преодолеть узкий проход к кабине самолета не смогли бы. А даже если бы и прошли, экипаж был бы надежно защищен от взлома кабины", – утверждает журналист.

Он обращает внимание, что план датирован 30 июля; то есть такая рассадка планировалась уже после переноса спецоперации, изначально назначенной на 25 июля.

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось под вымышленным предлогом посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали это сообщение "фантастическим сценарием". Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.