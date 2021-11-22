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ПОЛИТИКА

Депутат Рады предложил законодательно установить эмбарго на товары из Беларуси

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Дануца автор законопроекта об эмбарго на товары происхождением из Беларуси
Дануца – автор законопроекта об эмбарго на товары происхождением из Беларуси
Фото: Олександр Дануца / Facebook

В Верховной Раде Украины 19 ноября зарегистрирован законопроект №6329 авторства нардепа от "Слуги народа" Александра Дануцы, которым предлагается законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси.

"Законопроектом запрещается импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь, с момента вступления его в силу, – говорится в пояснительной записке к документу. – В то же время уважая суверенитет Республики Беларусь и стремление ее народа к возвращению к демократическому режиму, предлагаемые нормы должны быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств: проведение прозрачных и демократических выборов, прекращение притеснений прав политических деятелей и журналистов, освобождение всех политзаключенных".

В частности, законопроектом предлагается запретить заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования из Украины "возникают денежные обязательства" перед белорусскими компаниями.

Ожидается, что принятие документа Радой "продемонстрирует усилия Украины на пути к стабилизации ситуации в Республике Беларусь, в частности на ее границах, и будет способствовать обеспечению соблюдения международных стандартов в области прав человека".

Также "реализация положений законопроекта будет способствовать импортозамещению, диверсификации рынков и сдерживать утечку валюты из страны", отмечается в пояснительной записке.

22 ноября законопроект авторства Дануцы направлен на рассмотрение комитета Рады.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Верховная Рада, Украина, Беларусь, выборы, протесты, демократия, арест, эмбарго, политзаключенные, законопроект, президент, притеснение, Слуга народа, акции протеста, Александр Дануца, протесты в Беларуси, нардеп
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