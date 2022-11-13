ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Экс-глава "Укрэксимбанка" Мецгер, уволенный из-за нападения на журналистов, получил новую госдолжность

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мецгера уволили из "Укрэксимбанка" после скандала с нападением на журналистов
Мецгера уволили из "Укрэксимбанка" после скандала с нападением на журналистов
Фото: Євген Мецгер / Facebook

Бывший председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер стал председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания". Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее решение наблюдательный совет общества принял 11 ноября на своем заседании. Кроме этого, первым заместителем председателя правления "Укрфинжилье" избран Дмитрий Вербицкий.

"Украинская финансовая жилищная компания" была образована в 2020 году с целью "содействия и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получения прибыли от осуществления хозяйственной деятельности", говорится на сайте Минфина.

Контекст:

С марта 2020-го по октябрь 2021 года Мецгер занимал должность председателя правления государственного "Укрэксимбанка".

4 октября 2021 года разгорелся скандал из-за нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. В инциденте также участвовали тогдашний директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов, начальник управления Олег Осипов и директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.

Как сообщили журналисты, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". 

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и Осипов вернулись к работе, а Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании вели деятельность в ОРДО и платили налоги оккупационной власти.

По итогам судебного разбирательства Мецгера оштрафовали на 3400 грн, Тельбизова и Осипова – на 1700 грн каждого.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Укрэксимбанк, назначение, Евгений Мецгер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (311354)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (209694)
3
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (67277)
4
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (43642)
5
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (38887)
6
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (33071)
7
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (23893)
8
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием (22345)
 
 
 
 