Экс-глава "Укрэксимбанка" Мецгер, уволенный из-за нападения на журналистов, получил новую госдолжность

Соответствующее решение наблюдательный совет общества принял 11 ноября на своем заседании. Кроме этого, первым заместителем председателя правления "Укрфинжилье" избран Дмитрий Вербицкий.

"Украинская финансовая жилищная компания" была образована в 2020 году с целью "содействия и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получения прибыли от осуществления хозяйственной деятельности", говорится на сайте Минфина.

Контекст:

С марта 2020-го по октябрь 2021 года Мецгер занимал должность председателя правления государственного "Укрэксимбанка".

4 октября 2021 года разгорелся скандал из-за нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. В инциденте также участвовали тогдашний директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов, начальник управления Олег Осипов и директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.

Как сообщили журналисты, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи".

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и Осипов вернулись к работе, а Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили.

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании вели деятельность в ОРДО и платили налоги оккупационной власти.

По итогам судебного разбирательства Мецгера оштрафовали на 3400 грн, Тельбизова и Осипова – на 1700 грн каждого.