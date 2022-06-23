"Отмазаться от его заявлений часто бывает трудно". В ОП считают полезными большинство высказываний Арестовича – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники в ОП, сообщило "Радіо Свобода" 22 июня.

Из-за восприятия как фрилансера с Арестовича "меньше спрашивают", объяснил собеседник СМИ.

"С другой стороны, отмазаться от его заявлений часто бывает трудно, потому что люди его сильно ассоциируют с нами. Но, если честно, большинство заявлений Арестовича полезны для нас. Почему? Ну, он провоцирует дискуссии, и мы можем проследить настроения в довольно политически стерильном обществе. Да и вреда от этого особо нет, потому что все споры вокруг его заявлений обычно заканчиваются на уровне Facebook", – заявил он.

Арестович после начала полномасштабного вторжения РФ стал более активен в медиапространстве и, как сам говорил, стал "дико популярен" у одной части населения и "дико не популярен" – у другой. Источник "Радіо Свобода" считает, что так происходит из-за того, что он объединил в себе два образа – психолога и самовлюбленного актера.

"Даже у нас от него была усталость один период, потому что его реально было очень много", – признался собеседник СМИ.

Сам Арестович в комментарии "Радіо Свобода" сказал, что является специфичным человеком.

"У меня есть удивительная черта: подсвечивать в людях наиболее проблемные места. Это черта настоящего терапевта. Поэтому если у человека или общества есть проблемы, то и реакция живая. Это – явление "психологического переноса", когда клиент или хочет убить психотерапевта, или в него влюбляется", – пояснил советник.

Как сказал собеседник журналистов в ОП, едва ли не самым полезным на Банковой считают ежедневные эфиры Арестовича с российским правозащитником Марком Фейгиным – якобы посредством этого Украина может влиять на российское общество в нужном ключе.

"Их разбирают на цитаты, их просматривают по меньшей мере несколько миллионов человек из разных стран. И там я доношу проанализированные полностью в течение дня тенденции, данные. Это очень мощно работает", – пояснил Арестович.