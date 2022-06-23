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ПОЛИТИКА

"Отмазаться от его заявлений часто бывает трудно". В ОП считают полезными большинство высказываний Арестовича – СМИ

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Арестович сказал, что является специфичным человеком
Арестович сказал, что является специфичным человеком
Фото: Олексій Арестович / Facebook

В Офисе президента Украины считают полезными большинство заявлений советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и воспринимают его как "такого себе фрилансера".

Об этом, ссылаясь на источники в ОП, сообщило "Радіо Свобода" 22 июня. 

Из-за восприятия как фрилансера с Арестовича "меньше спрашивают", объяснил собеседник СМИ. 

"С другой стороны, отмазаться от его заявлений часто бывает трудно, потому что люди его сильно ассоциируют с нами. Но, если честно, большинство заявлений Арестовича полезны для нас. Почему? Ну, он провоцирует дискуссии, и мы можем проследить настроения в довольно политически стерильном обществе. Да и вреда от этого особо нет, потому что все споры вокруг его заявлений обычно заканчиваются на уровне Facebook", – заявил он.

Арестович после начала полномасштабного вторжения РФ стал более активен в медиапространстве и, как сам говорил, стал "дико популярен" у одной части населения и "дико не популярен" – у другой. Источник "Радіо Свобода" считает, что так происходит из-за того, что он объединил в себе два образа – психолога и самовлюбленного актера. 

"Даже у нас от него была усталость один период, потому что его реально было очень много", – признался собеседник СМИ. 

Сам Арестович в комментарии "Радіо Свобода" сказал, что является специфичным человеком. 

"У меня есть удивительная черта: подсвечивать в людях наиболее проблемные места. Это черта настоящего терапевта. Поэтому если у человека или общества есть проблемы, то и реакция живая. Это – явление "психологического переноса", когда клиент или хочет убить психотерапевта, или в него влюбляется", – пояснил советник. 

Как сказал собеседник журналистов в ОП, едва ли не самым полезным на Банковой считают ежедневные эфиры Арестовича с российским правозащитником Марком Фейгиным – якобы посредством этого Украина может влиять на российское общество в нужном ключе. 

"Их разбирают на цитаты, их просматривают по меньшей мере несколько миллионов человек из разных стран. И там я доношу проанализированные полностью в течение дня тенденции, данные. Это очень мощно работает", – пояснил Арестович. 

Контекст:

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook. В 2017 году он признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

В октябре 2020 года Арестовича назначили советником по информационной политике в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.  В декабре глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Назначение Арестовича спикером ТКГ в Минске и внештатным советником Ермака вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества из-за неоднозначной репутации и связанных с ним скандалов.

В январе 2022 года  Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний, раскритиковал власть и уволился с должности советника Ермака. Однако в первый же день полномасштабного вторжения России он вернулся в Офис и начал выступать как один из спикеров ОП

После этого популярность Арестовича значительно выросла. В его Facebook сейчас более 844 тыс. подписчиков (до вторжения было около 186 тыс.).

В октябре 2021 года Арестович признавал, что имеет плохую привычку – "ляпать лишнее". На прошлой неделе сделал несколько заявлений об активистах и представителях ЛГБТ, чем спровоцировал резкую реакцию общества

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Арестович, советник, скандал, работа, Радио Свобода, Офис президента Украины, назначение
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