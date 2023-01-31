Касьянов: В России чиновники уровня замминистра и обычные генералы уже держат фигу за пазухой. Как только Путин начнет слабеть – начнется размыв стройности вертикали власти

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах Фото: ЕРА

Он считает, что "группа людей, которая все это начала", очень серьезно просчиталась, а "другие люди, которые оказались в этот момент прямо в лодке, выскочить уже не могут, поэтому продолжают всячески выполнять действия, которые являются преступными".

"Все, кто ниже уровнем, кто не на виду, уровня замминистров, обычных генералов – я думаю, они уже держат, что называется, фигу за пазухой. Как только [президент РФ Владимир] Путин начнет слабеть (а он начнет слабеть, когда Украина начнет наступать сильно и успешно), тогда начнется уже разброд, начнется размыв стойкости этой власти, стройности этой вертикали, включая силовые структуры", – сказал Касьянов.

По его словам, именно от силовых структур зависит будущее России, "когда начнется разрушение этого путинского режима".

Касьянов предполагает, что представители российской власти уровня замминистров и губернаторов живут с надеждой, "чтобы как-то рассосалось, как-то выскочить из этой ситуации".

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