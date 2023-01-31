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Касьянов: В России чиновники уровня замминистра и обычные генералы уже держат фигу за пазухой. Как только Путин начнет слабеть – начнется размыв стройности вертикали власти

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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: ЕРА

Российская власть в случае успешных действий Украины против войск РФ будет "размыта". Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-премьер-министр России Михаил Касьянов.

Он считает, что "группа людей, которая все это начала", очень серьезно просчиталась, а "другие люди, которые оказались в этот момент прямо в лодке, выскочить уже не могут, поэтому продолжают всячески выполнять действия, которые являются преступными".

"Все, кто ниже уровнем, кто не на виду, уровня замминистров, обычных генералов – я думаю, они уже держат, что называется, фигу за пазухой. Как только [президент РФ Владимир] Путин начнет слабеть (а он начнет слабеть, когда Украина начнет наступать сильно и успешно), тогда начнется уже разброд, начнется размыв стойкости этой власти, стройности этой вертикали, включая силовые структуры", – сказал Касьянов.

По его словам, именно от силовых структур зависит будущее России, "когда начнется разрушение этого путинского режима".

Касьянов предполагает, что представители российской власти уровня замминистров и губернаторов живут с надеждой, "чтобы как-то рассосалось, как-то выскочить из этой ситуации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны (фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей). Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Михаил Касьянов, наступление, чиновники, война России против Украины
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