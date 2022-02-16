Министры обороны стран НАТО призвали Россию выбрать путь дипломатии, прекратить военное наращивание и вывести свои силы из Украины

Министры обороны стран НАТО: Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ Фото: EPA

"Мы серьезно обеспокоены очень крупномасштабным, ничем не спровоцированным и необоснованным наращиванием российской военных сил в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами. Мы по-прежнему привержены нашему двуединому подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу", – заявили министры.

Они отметили, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности.

"Вследствие этого и для обеспечения защиты всех союзников мы размещаем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и воздушные средства, как было объявлено союзниками, и повышаем боеготовность наших сил. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию, чтобы реагировать на все непредвиденные обстоятельства. Наша приверженность ст. 5 Вашингтонского договора непоколебима (согласно ст. 5, нападение на любое из государств – членов НАТО рассматривается как нападение на них всех. – "ГОРДОН"). Мы объединились, чтобы защищать друг друга", – говорится в заявлении.

Также министры подчеркнули, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет стоить дорого. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", – указано в документе.

В то же время НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, "в том числе на самом высоком уровне".

"Мы поддерживаем все эти усилия, усилия в нормандском формате по реализации Минских договоренностей. Мы выразили готовность участвовать в возобновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей в качестве нынешнего председателя ОБСЕ. Мы сделали России предметные предложения по укреплению безопасности всех государств евроатлантического региона и ждем ответа. Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия – НАТО и готовы вступить в него. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и выбрать дипломатию и деэскалацию", – заявили министры.