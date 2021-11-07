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"Нет круговой поруки". На Банковой оценили рокировки министров

Надо показывать результаты, чтобы оставаться в кресле министра, сказал спикер президента Украины
Надо показывать результаты, чтобы оставаться в кресле министра, сказал спикер президента Украины
Фото: depositphotos.com

Чтобы работать в правительстве Украины, надо показывать результаты. Об этом, комментируя рокировки в Кабмине Украины, 7 ноября в эфире телеканала "Дом" сказал спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Верховная Рада 3 ноября отправила в отставку пятерых членов Кабмина: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

В тот же день Кабмин Украины назначил Руслана Стрельца временно исполняющим обязанности министра экологии, до этого он занимал должность замминистра.

4 ноября Рада поддержала кандидатуру экс-замглавы Офиса президента Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики, главу подкомитета по государственной безопасности и обороне, нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, руководителя Государственной таможенной службы Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Резникова – на должность главы Минобороны.

"Главное, что это означает, – что сейчас при власти нет круговой поруки. Нет такого, что ты попал во власть и все – ты уже свой. И что бы ты ни делал, от тебя не откажутся. Это хороший показатель того, что, если недостаточно хорошо справляется министр с возложенными на него функциями, его заменят. Это, мне кажется, самый главный мотив. Надо показывать результаты, чтобы оставаться в этом кресле. Это и есть оценка от Офиса президента", – сказал Никифоров.

Контекст:

Абрамовский подал в отставку 19 октябряУруский и Резников – 1 ноября. На следующий день заявления об отставке написали Любченко и Таран.

Проект постановления №6267 о назначении Резникова министром обороны Украины внес в Раду Зеленский.

Представления о назначении в Кабмин Свириденко, Верещук и Рябикина внес в парламент премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Верховная Рада, Украина, правительство, отставка, парламент, президент, власть, Офис президента Украины, спикер, назначение, Кабмин, Сергей Никифоров
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