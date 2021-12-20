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ПОЛИТИКА

После принятия закона о множественном гражданстве Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно – Арахамия

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Арахамия: Постепенно мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры
Арахамия: Постепенно мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры
Фото: sluga-narodu.com

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет Министров будет отдельно договариваться с правительствами других стран. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства", – пояснил Арахамия. 

Он уточнил, что по итогам договоренностей будут подписываться двусторонние соглашения.

"И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры – Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран", – отметил Арахамия.

По его словам, в случае принятия законопроекта зарубежные украинцы "получат все права граждан Украины, кроме права принимать участие в избирательных процессах".

"В этом вопросе будут исходить из принципа оседлости: если гражданин живет за границей, то и участвует в избирательных процессах страны, где живет. Но, например, если гражданин Канады живет в Украине уже пять лет и, скорее всего, он здесь резидент, платит налоги, понимает политические процессы, тогда он имеет право голоса на выборах в нашей стране", – сказал он. 

Политик отметил, что предстоит проработать еще множество деталей и синхронизировать законодательства в вопросах участия в выборах и службы в армии в той или иной стране.

"Считаю, что услуга выдачи такого паспорта должна быть платной – на этом государству нужно зарабатывать, а наши консульства смогут от этих средств пополнять свои бюджеты", – добавил Арахамия. 

Контекст:

Осенью президент Владимир Зеленский на встречах с украинской диаспорой в США говорил о двойном гражданстве, что это "сложный вопрос" из-за оккупации Крыма и Донбасса, где Россия активно выдает свои паспорта, но обещал, что Украина обязательно реализует идею двойного гражданства.

1 декабря во время выступления на заседании Верховной Рады Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве. 2 декабря стало известно, что законопроект №6368 уже зарегистрирован в парламенте.

Рассмотрение документа в первом чтении нардепы начнут предположительно в 2022 году.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

Теги: Кабинет Министров, выборы, правительство, паспорт, гражданство, законодательство, Давид Арахамия, Кабмин
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