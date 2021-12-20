После принятия закона о множественном гражданстве Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно – Арахамия

Арахамия: Постепенно мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры Фото: sluga-narodu.com

"Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства", – пояснил Арахамия.

Он уточнил, что по итогам договоренностей будут подписываться двусторонние соглашения.

"И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры – Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран", – отметил Арахамия.

По его словам, в случае принятия законопроекта зарубежные украинцы "получат все права граждан Украины, кроме права принимать участие в избирательных процессах".

"В этом вопросе будут исходить из принципа оседлости: если гражданин живет за границей, то и участвует в избирательных процессах страны, где живет. Но, например, если гражданин Канады живет в Украине уже пять лет и, скорее всего, он здесь резидент, платит налоги, понимает политические процессы, тогда он имеет право голоса на выборах в нашей стране", – сказал он.

Политик отметил, что предстоит проработать еще множество деталей и синхронизировать законодательства в вопросах участия в выборах и службы в армии в той или иной стране.

"Считаю, что услуга выдачи такого паспорта должна быть платной – на этом государству нужно зарабатывать, а наши консульства смогут от этих средств пополнять свои бюджеты", – добавил Арахамия.