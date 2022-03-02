Россия может оказаться нелегитимной в Совете Безопасности ООН – Кулеба

"При крайне, мягко говоря, сомнительных обстоятельствах Россия оказалась в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Почти 30 лет на эту проблему закрывали глаза, делая вид, что ничего не произошло, хотя мы и ранее ставили соответствующие вопросы секретариату ООН. [...] Но наши запросы игнорировались, нас хлопали по плечу, говорили: "Вы же понимаете..." – сказал дипломат.
По его словам, Украина больше "ничего не понимает" и поднимает вопрос о тщательном и беспристрастном правовом анализе того, на каких основаниях Россия остается постоянным членом Совбеза ООН.
"У нас есть уверенность, что когда этот юридический анализ будет проведен, то окажется, что – не побоимся этого слова – Россия в Совете Безопасности ООН нелегитимная. Сейчас все зависит от принципиальности юристов секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос", – объяснил Кулеба.
РФ стала постоянным членом Совбеза ООН после развала СССР. Наряду с США, Великобританией, Францией и Китаем, Россия имеет право вето, блокируя резолюции и другие решения, направленные на противодействие агрессии против Украины.
2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением вторжения России в Украину.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.