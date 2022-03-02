Россия может оказаться нелегитимной в Совете Безопасности ООН – Кулеба

"При крайне, мягко говоря, сомнительных обстоятельствах Россия оказалась в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Почти 30 лет на эту проблему закрывали глаза, делая вид, что ничего не произошло, хотя мы и ранее ставили соответствующие вопросы секретариату ООН. [...] Но наши запросы игнорировались, нас хлопали по плечу, говорили: "Вы же понимаете..." – сказал дипломат.

По его словам, Украина больше "ничего не понимает" и поднимает вопрос о тщательном и беспристрастном правовом анализе того, на каких основаниях Россия остается постоянным членом Совбеза ООН.

"У нас есть уверенность, что когда этот юридический анализ будет проведен, то окажется, что – не побоимся этого слова – Россия в Совете Безопасности ООН нелегитимная. Сейчас все зависит от принципиальности юристов секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос", – объяснил Кулеба.

РФ стала постоянным членом Совбеза ООН после развала СССР. Наряду с США, Великобританией, Францией и Китаем, Россия имеет право вето, блокируя резолюции и другие решения, направленные на противодействие агрессии против Украины.

2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением вторжения России в Украину.