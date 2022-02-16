Советник главы ОП Беззубенко: Нужно не отвлекаться на информационные вбросы, а делать все, чтобы Украина стала богатой и успешной

"Отрицательные тенденции в информпространстве достигли своего апогея. Каждый час получаем массу информации, которую сложно обработать и проверить на правдивость. У этого негатива цель одна – посеять среди нас уныние и панику. Даже самые стойкие могут устать и подвергнуться деструктивным настроениям. Дать эмоциональную слабину. Однако от этого лекарство – семья, дело, которое любишь, близкие и друзья. С ними ты спокоен, а они – уверены в своей безопасности. Именно с семейного и дружественного круга начинается стабильность и формируется способность противостоять таким информационным штормам, которые сегодня переживает наша страна. Психологические и медийные атаки не могут длиться вечно. Они распространяются по волнам и рано или поздно заканчиваются. Научимся им противостоять – станем сильнее и непобедимее для врага. Он не сможет расшатать нашу страну изнутри, а мы продолжим строить лучшее будущее", – написал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что украинцам нужно работать на результат и не паниковать.

"Сегодня перед нами немало вызовов. Это борьба против коронавируса, определенные экономические неурядицы, восстановление индустриальных мощностей и научного потенциала. Я убежден, что на решении этих проблем нужно сосредоточить максимум нашего внимания. Сегодня, как никогда, нужно сплотиться. Не поддаваться искусственным паническим настроениям, а сохранять спокойствие. Не паковать "тревожные чемоданы", а работать на результат. Не отвлекаться на информационные вбросы, а делать все от нас зависящее, чтобы Украина стала действительно богатым и успешным государством достатка и комфорта. Наша сила в единстве. И объединившись, мы точно победим все невзгоды. С Днем единения, Украина!" – подытожил Беззубенко.