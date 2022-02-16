Советник главы ОП Беззубенко: Нужно не отвлекаться на информационные вбросы, а делать все, чтобы Украина стала богатой и успешной

"Отрицательные тенденции в информпространстве достигли своего апогея. Каждый час получаем массу информации, которую сложно обработать и проверить на правдивость. У этого негатива цель одна – посеять среди нас уныние и панику. Даже самые стойкие могут устать и подвергнуться деструктивным настроениям. Дать эмоциональную слабину. Однако от этого лекарство – семья, дело, которое любишь, близкие и друзья. С ними ты спокоен, а они – уверены в своей безопасности. Именно с семейного и дружественного круга начинается стабильность и формируется способность противостоять таким информационным штормам, которые сегодня переживает наша страна. Психологические и медийные атаки не могут длиться вечно. Они распространяются по волнам и рано или поздно заканчиваются. Научимся им противостоять – станем сильнее и непобедимее для врага. Он не сможет расшатать нашу страну изнутри, а мы продолжим строить лучшее будущее", – написал советник главы ОП.
Он подчеркнул, что украинцам нужно работать на результат и не паниковать.
"Сегодня перед нами немало вызовов. Это борьба против коронавируса, определенные экономические неурядицы, восстановление индустриальных мощностей и научного потенциала. Я убежден, что на решении этих проблем нужно сосредоточить максимум нашего внимания. Сегодня, как никогда, нужно сплотиться. Не поддаваться искусственным паническим настроениям, а сохранять спокойствие. Не паковать "тревожные чемоданы", а работать на результат. Не отвлекаться на информационные вбросы, а делать все от нас зависящее, чтобы Украина стала действительно богатым и успешным государством достатка и комфорта. Наша сила в единстве. И объединившись, мы точно победим все невзгоды. С Днем единения, Украина!" – подытожил Беззубенко.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
Он объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что Украинское государство "сильно как никогда", а руководство страны готовит "достойные ответы на все возможные агрессивные действия".