ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Советник главы ОП Беззубенко: Нужно не отвлекаться на информационные вбросы, а делать все, чтобы Украина стала богатой и успешной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Николай Беззубенко: Враг не сможет расшатать нашу страну изнутри, а мы продолжим строить лучшее будущее
Николай Беззубенко: Враг не сможет расшатать нашу страну изнутри, а мы продолжим строить лучшее будущее
Фото: Микола Беззубенко / Facebook

Психологические и медийные атаки не могут длиться вечно, и если украинцы научатся им противостоять, то станут сильнее и непобедимее для врага, написал в своем Facebook cоветник главы Офиса президента Украины Николай Беззубенко.

"Отрицательные тенденции в информпространстве достигли своего апогея. Каждый час получаем массу информации, которую сложно обработать и проверить на правдивость. У этого негатива цель одна – посеять среди нас уныние и панику. Даже самые стойкие могут устать и подвергнуться деструктивным настроениям. Дать эмоциональную слабину. Однако от этого лекарство – семья, дело, которое любишь, близкие и друзья. С ними ты спокоен, а они – уверены в своей безопасности. Именно с семейного и дружественного круга начинается стабильность и формируется способность противостоять таким информационным штормам, которые сегодня переживает наша страна. Психологические и медийные атаки не могут длиться вечно. Они распространяются по волнам и рано или поздно заканчиваются. Научимся им противостоять – станем сильнее и непобедимее для врага. Он не сможет расшатать нашу страну изнутри, а мы продолжим строить лучшее будущее", – написал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что украинцам нужно работать на результат и не паниковать.

"Сегодня перед нами немало вызовов. Это борьба против коронавируса, определенные экономические неурядицы, восстановление индустриальных мощностей и научного потенциала. Я убежден, что на решении этих проблем нужно сосредоточить максимум нашего внимания. Сегодня, как никогда, нужно сплотиться. Не поддаваться искусственным паническим настроениям, а сохранять спокойствие. Не паковать "тревожные чемоданы", а работать на результат. Не отвлекаться на информационные вбросы, а делать все от нас зависящее, чтобы Украина стала действительно богатым и успешным государством достатка и комфорта. Наша сила в единстве. И объединившись, мы точно победим все невзгоды. С Днем единения, Украина!" – подытожил Беззубенко.

https://www.facebook.com/mykolabezzubenko/posts/130584332806337

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Он объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украинское государство "сильно как никогда", а руководство страны готовит "достойные ответы на все возможные агрессивные действия".

Теги: Украина, вторжение, российская агрессия, Николай Беззубенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (62329)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (61066)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (45918)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (30185)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (24395)
6
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (24250)
7
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (24224)
8
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте (22789)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS