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ПОЛИТИКА

Татаров оплатил курc обучения в Вашингтоне

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров сообщил, что перечислил первый платеж за свое обучение в Американском университете. Он будет проходить курс публичного администрирования и политики.

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Татаров будет учиться в университете онлайн
Татаров будет учиться в университете онлайн
Фото: Олег Татаров / Telegram

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров 13 января оплатил курс обучения в частном гуманитарном учебном учреждении – Американском университете, который расположен в Вашингтоне. 

Информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии Татаров подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 15 января, свидетельствует его декларация. 

Замглавы ОПУ заплатил за обучение 269 129 грн.

В Telegram он пояснил, что платил за себя.

"Это не первое мое образование за рубежом. Раньше я закончил University of London, получил европейскую адвокатскую лицензию. Долго готовился к поступлению в American University в Вашингтоне, США. После получения от университета подтверждения моего зачисления на курс публичного администрирования и политики, который буду проходить онлайн, перечислил первый платеж – $9569. Что и отразил в своей декларации", – написал Татаров.

Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, курировал все дела против активистов Евромайдана. О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, стало известно 5 августа.

Татаров фигурирует в уголовном производстве о взяточничестве. 

1 декабря 2020-го фигуранту дела о махинациях при закупке квартир для Нацгвардии – экс-нардепу и бизнесмену Максиму Микитасю, а также госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство. Высший антикоррупционный суд Украины обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ в НАБУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, образование, Олег Татаров, Вашингтон, декларация
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