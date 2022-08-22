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Украина и еще девять стран запустили новый формат взаимодействия – "Киевскую инициативу". Приоритет – вопросы безопасности

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Первое заседание формата "Киевская инициатива" прошло в Киеве 22 августа
Первое заседание формата "Киевская инициатива" прошло в Киеве 22 августа
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

В Киеве 22 августа состоялось первое заседание "Киевской инициативы" – нового формата взаимодействия, который объединяет Украину, ее непосредственных соседей и ближайших партнеров. Об этом на брифинге, который транслировала в Facebook пресс-служба Офиса президента, рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Во встрече приняли участие внешнеполитические советники глав государств и правительств стран – участниц "Киевской инициативы" – Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии и Украины.

Ермак подчеркнул, что новый формат создан в целях координации усилий стран, в первую очередь – по вопросам безопасности, он предполагает практическое сотрудничество в противодействии угрозам и вызовам безопасности.

Глава ОП сказал, что он удовлетворен результатами встречи, ожидает, что они станут ежемесячными и будут проходить в видеоформате, и выразил надежду, что со временем к "Киевской инициативе" присоединятся и другие партнеры Украины.

Ермак заверил, что публикуемая в медиа информация о якобы сокращении либо задержках военной помощи Украине со стороны партнеров является слухами и не соответствует действительности. Он отметил, что на встрече в Киеве этот вопрос поднимался и Украина получила от партнеров заверения в дальнейшем сотрудничестве и обеспечении ВСУ всем необходимым.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/588041312815531/

"Мы ознакомили наших партнеров с ситуацией на фронте, обсудили дальнейшую поддержку усилий Украины в противодействии агрессии России. Поддержку военную, политическую, гуманитарную и финансовую – чтобы ускорить победу Украины в этой войне", – добавил Ермак в Telegram.

По его словам, участники обсудили необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на агрессора с тем, чтобы лишить Кремль возможности продолжать войну против Украины, и ожидают,  что уже в ближайшее время на уровне ЕС начнется работа над восьмым пакетом санкций против России.

В совместном заявлении участников встречи "Киевской инициативы", которое публикует пресс-служба Офиса президента, кроме прочего, подчеркивается, что они решительно осуждают военную агрессию России против Украины, ставшую вопиющим нарушением международного права, и договорились содействовать разработке "всеобъемлющих и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины".

"Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. Сегодня это тоже было предметом обсуждения, я рад, что наши партнеры проявляют заинтересованность… До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном. Над этим документом мы сейчас работаем", – отметил на брифинге Ермак.

По его словам, он уже ознакомился с текстом и это будет "очень мощный документ".

Как отметил во время встречи глава ОП, разжигая разные кризисы, Россия рассчитывает, что в этих условиях европейские страны будут действовать по принципу "каждый сам за себя", но "Европа уже удивила Кремль". Ермак заявил, что сегодня Украине и миру нужна военная победа, поскольку в войне, развязанной РФ, нет периферии. Потому и дальше должен быть общий подход "один за всех и все за одного".

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО не будут.

В состав международной рабочей группы Ермака – Расмуссена (ее сопредседатель – экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен), которая занимается подготовкой рекомендаций к будущему международному соглашению по гарантиям безопасности для Украины по состоянию на 1 июля входило около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции. Первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) прошло в Киеве 1 июля.

Ермак ранее говорил, что группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Латвия, Чехия, Румыния, Молдова, Польша, Эстония, Литва, санкции, Словакия, Венгрия, Андерс Фог Расмуссен, военная помощь, помощь, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча, брифинг, ЕС
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