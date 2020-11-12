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ПОЛИТИКА

В Офисе президента пояснили, чего Украина ожидает от Байдена

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что США готовы далее играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в том числе помогать финансово.

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По данным Reuters, около 80% американцев сказали, что Байден победил на выборах президента США
По данным Reuters, около 80% американцев сказали, что Байден победил на выборах президента США
Фото: EPA

Украина ожидает от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена важного места в повестке дня внешней политики США. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква в интервью "Радіо НВ" 12 ноября.

"[Ожидаем, что] Украина останется на том важном месте в повестке дня внешней политики США, на каком она находится постоянно. И также что будет пользоваться абсолютной поддержкой США в стратегической сфере нашего сотрудничества", – сказал Жовква.

Сигналы, которые шли от Байдена, когда он был кандидатом на пост президента США, вселяют оптимизм, подчеркнул он.

"США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в частности финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности", – заявил чиновник.

Замглавы ОПУ отметил, что США и другие члены НАТО раскроют Украине механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

"Мы будем выполнять свое домашнее задание. Выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО. Реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена", – подчеркнул Жовква.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.

Теги: США, НАТО, Джо Байден, реформы, Офис президента Украины, выборы президента США 2020, Игорь Жовква, сотрудничество
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