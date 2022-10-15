"Вопрос назрел". В Верховной Раде оценили вероятность полного разрыва дипломатических отношений с Беларусью

"По моему мнению, вопрос о разрыве дипломатических отношений с Беларусью уже назрел. Все тяжелее иметь дипломатические отношения со страной, во главе которой стоит диктатор", – сказал он.
Народный депутат отметил, что официальная версия, по которой Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, – "необходимость защиты прав и интересов наших граждан".
"Возможно, это связано с тем, что хотя Беларусь и является государством, которое принимает участие в российской агрессии, является соучастником агрессии против Украины, но еще не полностью включилась в полномасштабную войну", – предположил Мережко.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе.
8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.
На территории Беларуси находятся российские военнослужащие в количестве до 1 тыс. человек. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона 13 октября. Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковых установки комплексов "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400.