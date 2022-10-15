"Вопрос назрел". В Верховной Раде оценили вероятность полного разрыва дипломатических отношений с Беларусью

Россия вторгалась в Украину в том числе с территории Беларуси Фото: pixabay.com

"По моему мнению, вопрос о разрыве дипломатических отношений с Беларусью уже назрел. Все тяжелее иметь дипломатические отношения со страной, во главе которой стоит диктатор", – сказал он.

Народный депутат отметил, что официальная версия, по которой Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, – "необходимость защиты прав и интересов наших граждан".

"Возможно, это связано с тем, что хотя Беларусь и является государством, которое принимает участие в российской агрессии, является соучастником агрессии против Украины, но еще не полностью включилась в полномасштабную войну", – предположил Мережко.