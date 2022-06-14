Вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия – замглавы Еврокомиссии

Она поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институтами", – сказала Юрова.

Она отметила, что заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата для Украины, Молдовы и Грузии будет готово 17 июня.

"Мы также должны рассматривать Украину несколько иначе, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны", – подчеркнула замглавы Еврокомиссии.

Она также выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона создать новый формат сотрудничества с Украиной, альтернативный полноценному членству в ЕС.

"То, что он предлагает, выглядит более неопределенным процессом, который может занять десятилетия. Я так не считаю. Я бы хотела, чтобы [вступление Украины в ЕС] произошло в течение [ближайших] лет", – резюмировала Юрова.