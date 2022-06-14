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ПОЛИТИКА

Вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия – замглавы Еврокомиссии

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Юрова поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе
Юрова поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе
Фото: depositphotos.com

Украина должна стать членом Европейского союза в ближайшие годы. Такое мнение в опубликованном 13 июня интервью El Pais выразила заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

Она поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институтами", – сказала Юрова.

Она отметила, что заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата для Украины, Молдовы и Грузии будет готово 17 июня.

"Мы также должны рассматривать Украину несколько иначе, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны", – подчеркнула замглавы Еврокомиссии.

Она также выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона создать новый формат сотрудничества с Украиной, альтернативный полноценному членству в ЕС.

"То, что он предлагает, выглядит более неопределенным процессом, который может занять десятилетия. Я так не считаю. Я бы хотела, чтобы [вступление Украины в ЕС] произошло в течение [ближайших] лет", – резюмировала Юрова.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре. После этого президенты Грузии и Молдовы тоже инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейский союз, членство
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