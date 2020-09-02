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Германия заявила об отравлении Навального "Новичком", "ковидный" антирекорд в Украине. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 2 сентября.

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Ключевые события среды
Ключевые события среды
Фото: ЕРА

Отравление Навального

Правительство Германии заявило, что эксперты лаборатории бундесвера нашли в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления и подчеркнула, что есть "очень серьезные вопросы", на которые должно ответить правительство России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что до вывоза Навального на лечение в Берлин отравляющих веществ в его организме не находили.

Заседание ТКГ

Трехсторонняя контактная группа согласовала 19 приоритетных участков разминирования и четыре следующих участка разведения сил и средств на Донбассе, сообщили в Офисе президента Украины.

Глава делегации Украины на переговорах Леонид Кравчук заявил, что в ходе видеоконференции ТКГ руководитель российской делегации Борис Грызлов повышал голос и пытался перебивать украинских представителей.

Исключение Лероса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Тот назвал происшедшее "подлым".

Президент Владимир Зеленский заверил, что не давал приказов убрать Лероса из фракции.

Эпидемия ускоряется

За последние сутки коронавирус был подтвержден у 2495 жителей Украины – это абсолютный антирекорд с начала эпидемии. Скончался 51 человек (также антирекорд).

Пожары на востоке

В Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза днем начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса.

Позже в областном управлении ГСЧС сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 500 га. Из-за порывов ветра пламя распространилось на жилой сектор села Горобьевка, населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Спасатели боролись с огнем также в Попаснянском и Станично-Луганском районах Луганской области.

3 сентября в Луганскую и Харьковскую области вылетит правительственная команда.

Монет станет меньше

Национальный банк Украины сообщил, что с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек, а также банкноты старых образцов до 2003 года выпуска.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Германия, Ангела Меркель, Луганская область, ГСЧС, эпидемия, Дмитрий Песков, Харьковская область, лесные пожары, антирекорд, Владимир Зеленский, Нацбанк, банкноты, монеты, Борис Грызлов, Гео Лерос, Слуга народа, Новичок, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, трехсторонняя контактная группа, отравление Навального
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