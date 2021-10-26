Ляшко назвал области, в которых на прошлой неделе сделали наименьшее количество прививок от COVID-19

За прошлую неделю в Украине сделали более 1,5 млн прививок от COVID-19 Фото: EPA

Он отметил, что на прошлой неделе сделали более 1,5 млн прививок, и количество населения, вакцинированного минимум одной дозой, возросло на 2,7%.

"Наименьший процент привитых за неделю зафиксирован в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях", – сказал он.

Министр отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни.