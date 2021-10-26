Ляшко: Люди рассказывают, что потеря вкуса – это не COVID, а диоксид азота, который распыляют над городом

Журналисты напомнили, что еще в должности главного санврача Ляшко намеревался вакцинировать 70% взрослого населения Украины от COVID-19 до конца года. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляла 34 млн человек (70% – это 23,8 млн), а обе дозы вакцины на 26 октября получили около 7 млн украинцев.

"Сейчас мы вышли на совсем другие цифры прививок, 22 октября у нас пятый день подряд суточный рекорд по количеству прививок. Мы сделали 289 тыс. прививок в сутки – когда-то мы столько делали за месяц. Если даже математически умножить 250 тыс. прививок на 70 дней, если эта тенденция сохранится, будет ответ на ваш вопрос", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что система здравоохранения способна вакцинировать до 31 декабря 70% населения, но в Минздраве понимают, что на это влияет большое количество факторов.

"Сегодня мне прислали видео, которое было записано возле одного из вакцинальных центров в Черниговской области… Люди рассказывали, что першение в горле и потеря вкуса – это не COVID, а диоксид азота, который распыляют те, кто летает сверху над городом", – поделился министр.

При этом он считает коммуникационную стратегию Минздрава по вакцинации эффективной. Ляшко пояснил, что у агитационной кампании была разная интенсивность в разные периоды времени. Он подчеркнул, что нельзя было агрессивно агитировать за вакцинацию до середины лета, пока у людей был ограничен доступ к вакцинам. Сейчас Минздрав уже подключил, в частности, рекламу вакцинации на национальных телеканалах.

"Антивакцинальное движение не появилось при COVID. Он просто показал его актуальность. И не только в Украине. Когда я был санврачом и говорил о способности делать 250 тыс. прививок в день, и даже 150, то [все] смеялись и говорили: "Ну-ну, в Украине такое антивакцинальное движение, где не доверяют, никогда не сделают". Сегодня у нас 250 тыс., почти 290", – подчеркнул Ляшко.