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"Не противоречит ни божьим заповедям, ни принципам христианской веры". В ПЦУ заявили, что не имеют возражений против вакцинации от COVID-19

Православная церковь Украины не будет заставлять верующих проходить вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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В ПЦУ призвали украинцев сознательно относиться к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих
В ПЦУ призвали украинцев сознательно относиться к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих
Фото: Православна Церква України

Православная церковь Украины не имеет возражений против проведения вакцинации от COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Свою позицию относительно прививок наша церковь озвучила еще до начала пандемии, четко отметив, что у Православной церкви Украины нет никаких возражений по поводу вакцинации в целом как медицинской процедуры: она не противоречит ни божьим заповедям, ни принципам христианской веры", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ПЦУ не будет заставлять кого-либо проходить вакцинацию.

"Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной. Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы", – подчеркнули в пресс-службе.

В ПЦУ отметили, что такая позиция соответствует общему учению церкви относительно лечения – призывать верующих заботиться о своем здоровье, прислушиваясь к советам врачей.

"Поэтому сознательно относясь к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, понимая, что человеческая жизнь – дар божий и имеет большую ценность, каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все за и против, в то же время помня, что вопрос вакцинации не является исключительно личным – он напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших ближних", – резюмировали в ПЦУ.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3766046973471416

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Теги: Украина, медицина, вакцинация, лечение, медики, Православная церковь Украины, ПЦУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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